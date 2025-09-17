Son depremler 17 Eylül 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Deprem oldu mu?
Bugün yine sabah saatlerinden bu yana "son depremler" araması sıkça yapılıyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. Özellikle Balıkesir ve İstanbul'da yaşayanlar verileri sık sık takip ediyor. İşte bugün yaşanan sarsıntıların listesi...
Ülkemizde yine bugün onlarca deprem kaydedildi. Bu depremlerin büyük bölümü Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşti. Vatandaşlar verileri öğrenmek için "son depremler" aramasına ağırlık veriyor. İşte ayrıntılar...
Son depremler (17 Eylül 2025)
09:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:59 – Palandöken (Erzurum) – 1.3
08:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08:28 – Kırkağaç (Manisa) – 2.6
07:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:11 – Arsin (Trabzon) – 2.0
05:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04:07 – Sincik (Adıyaman) – 0.9
04:04 – Gürün (Sivas) – 1.8
04:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
03:50 – Kırkağaç (Manisa) – 1.5
03:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03:26 – Kırkağaç (Manisa) – 2.6
03:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02:59 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3