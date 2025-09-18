Son depremler 18 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu?
Ülkemizde bugün yine birçok deprem kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklüğünde ise sarsıntı yaşanmadı. Vatandaşlar he gün olduğu gibi son depremler aramasını gerçekleştiriyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Türkiye'de son günlerde şiddetli bir deprem meydana gelmedi. Genellikle ufak çaptı depremler yaşanırken son veriler her zaman olduğu gibi merak ediliyor. Bu sebeple "son depremler" araması yapılıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son liste...
Son depremler listesi (18 Eylül 2025)
09:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:24 – Akhisar (Manisa) – 1.3
08:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:11 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 1.4
08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:02 – Gördes (Manisa) – 1.2
07:52 – Gördes (Manisa) – 1.6
06:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:56 – Merkez (Elazığ) – 1.6
06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
06:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:27 – Kırkağaç (Manisa) – 1.9
05:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
05:04 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
04:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04:16 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
04:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04:07 – Manavgat (Antalya) – 1.5
04:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03:53 – Akdeniz, Manavgat açıkları (Antalya) – 1.4