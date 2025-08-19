Son depremler 19 Ağustos 2025 listesi... İstanbul'da deprem oldu mu? Balıkesir'de az önce deprem mi oldu?
Balıkesir'de artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmiyor. Dün yine onlarca deprem meydana gelirken bugün de sarsıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar son deprem listesini merak ederken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri inceleniyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor. 6.1'lik deprem sonrası yüzlerce deprem yaşandı ve artçılar sürüyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde de ufak çaplı depremler meydana geliyor. İşte bugünkü yaşanan son depremler listesi...
Son depremler (19 Ağustos 2025)
09:11 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 ML
09:09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML
09:05 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8 ML
08:40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML
08:38 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 ML
08:35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 ML
08:32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML
08:31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 ML
08:30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML
08:28 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 ML
08:24 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML
08:23 - Salihli (Manisa) - 1.7 ML
08:19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML
08:01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML
08:00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 ML
07:57 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 ML
07:55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 ML
07:53 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.0 ML
07:50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 ML
07:49 - Cihanbeyli (Konya) - 1.9 ML