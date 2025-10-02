Son depremler 2 Ekim 2025 listesi: İstanbul'da deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
On binlerce kişi her gün "son depremler" araması yapıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri inceleniyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Son günlerde Balıkesir Sındırgı ile birlikte Kütahya Simav'da artçı depremler yaşanıyor. Birçok ilde de küçük sarsıntılar gerçekleşiyor. Bugünkü son veriler de yine araştırılıyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
İstanbul'da deprem oldu mu?
AFAD verilerine göre bugün İstanbul'da iki küçük şiddette deprem kaydedildi.
Son depremler listesi (2 Ekim 2025)
09:29 – Yazıhan (Malatya) – 2.2
09:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09:15 – Doğanşehir (Malatya) – 1.4
08:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:10 – Pütürge (Malatya) – 1.6
08:10 – Simav (Kütahya) – 1.3
08:08 – Merkez (Artvin) – 1.0
08:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
08:06 – Simav (Kütahya) – 2.0
08:03 – Marmara Denizi, Beylikdüzü (İstanbul) – 1.7
08:00 – Marmara Denizi, Beylikdüzü (İstanbul) – 1.8
07:58 – Simav (Kütahya) – 1.4
07:45 – Pütürge (Malatya) – 1.5
07:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:57 – Simav (Kütahya) – 1.2
06:30 – Simav (Kütahya) – 1.1
06:30 – Ege Denizi, Bodrum (Muğla) – 2.4