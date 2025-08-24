Son depremler 24 Ağustos 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Artçılar sürerken bugün Kahramanmaraş Elbistan'da da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar bugünkü sarsıntıları öğrenmek istiyor ve son depremler listesini araştırıyor.
Ülkemizde bugün yine onlarca deprem yaşandı. Balıkesir Sındırgı'da ise artçılar devam ediyor. Bugün yine vatandaşlar en son depremleri incelemek isterken "Deprem oldu mu" sorusu sıkça geliyor.
Son depremler listesi...
09:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
08:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:38 – Gördes (Manisa) – 1.2
08:34 – Gördes (Manisa) – 1.4
08:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08:19 – Simav (Kütahya) – 2.2
08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
07:58 – Simav (Kütahya) – 2.3
07:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
07:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
07:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
06:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05:59 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 4.0