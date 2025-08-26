Son depremler 26 Ağustos 2025 listesi... İstanbul, Balıkesir, Bursa deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Ülkemiz deprem konusunda sürekli diken üstünde... Her gün birçok bölgeden irili ufaklı sarsıntı haberi geliyor. Balıkesir'deki depremlerin ardı arkası kesilmezken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte en son gelen veriler...

1 | 2