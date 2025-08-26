Son depremler 26 Ağustos 2025 listesi... İstanbul, Balıkesir, Bursa deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Türkiye'de her gün onlarca deprem olurken Balıkesir'deki artçı sarsıntılar ise sürüyor. Uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelirken dünkü yanlış bildirim ise halkta büyük panik yarattı. Bugün yine sıkça aranan konu ise son depremler... İşte bugünkü deprem verileri...
Ülkemiz deprem konusunda sürekli diken üstünde... Her gün birçok bölgeden irili ufaklı sarsıntı haberi geliyor. Balıkesir'deki depremlerin ardı arkası kesilmezken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılıyor. İşte en son gelen veriler...
Son depremler 26 Ağustos 2025 listesi...
08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:26 – Azaplı Gölü, Gölbaşı (Adıyaman) – 1.6
08:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
07:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06:19 – Beypazarı (Ankara) – 2.4
06:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
05:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
04:45 – Pülümür (Tunceli) – 1.3
04:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
04:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
04:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
04:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.9
04:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03:51 – Altınyayla (Sivas) – 1.7