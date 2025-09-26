Son depremler 26 Eylül 2025 listesi: Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Bugün yine son depremler araması sabahtan bu yana yapılıyor. Dün Erzurum'daki deprem korku yaratırken bugün yeni sarsıntılar olup olmadığı öğrenilmek isteniyor. "Az önce deprem mi oldu" sorusu sıklaşırken Balıkesir ve İstanbul'da deprem olup olmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
Bugün yine ülkemizde ufak çaplı depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini anlık olarak geçerken vatandaşlar bu verileri incelemek istiyor. Sıkça en son nerede ve ne zaman deprem olduğu kontrol ediliyor.
Balıkesir ve İstanbul'da deprem oldu mu?
Bugün 4 ve üzeri bir deprem meydana gelmedi. Balıkesir Sındırgı'da 3'ten küçük sarsıntılar yaşandı.
Son depremler listesi
10:30 – Merkez (Bolu) – 3.0
10:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
09:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:54 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.4
08:50 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.2
08:46 – Çumra (Konya) – 1.1
07:53 – Sincik (Adıyaman) – 1.1
07:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:31 – Kadirli (Osmaniye) – 2.1
07:25 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.2
07:22 – Sivrice (Elazığ) – 1.3
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:14 – Ege Denizi, Kuşadası Körfezi (Aydın) – 1.7
06:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:01 – Dmanisi (Gürcistan), Akyaka (Kars) yakınları – 1.9
05:52 – Al Ba'aj (Irak), Nusaybin (Mardin) yakınları – 2.0