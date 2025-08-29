Son depremler 29 Ağustos 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremler, günün en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son 24 saatte kaydedilen sarsıntılar merak ediliyor. İşte en son meydana gelen depremlerin listesi...
Her gün ülkemizde onlarca deprem meydana geliyor Balıkesir Sındırgı'da ise sarsıntılar hala devam ediyor. Uzmanlar birkaç ay daha artçıların devam edebileceğini söylerken son depremler listesi araştırılıyor. İşte detaylar...
Son depremler listesi
09:10 – Sivrice (Elazığ) – 0.9
09:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:04 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.2
08:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:12 – Saimbeyli (Adana) – 1.0
08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:03 – Akhisar (Manisa) – 1.5
07:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07:43 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3
07:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:29 – Simav (Kütahya) – 1.1
07:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
06:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:02 – Nurdağı (Gaziantep) – 2.2