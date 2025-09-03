Son depremler 3 Eylül 2025 listesi... İstanbul'da ve Balıkesir'de deprem mi oldu?
Son depremler listesi merak edilirken bugün yine Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler yaşandı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu incelemek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesini ziyaret ediyor. İşte iki kurumun geçtiği son veriler...
Ülkemizde bugün yine onlarca deprem meydana geldi. En çok sarsıntı ise yine Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Son depremler araması her gün yapılırken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
3 Eylül 2025 son depremler listesi
14:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
14:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
14:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
14:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
13:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
13:25 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.8
13:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13:07 – Selçuklu (Konya) – 0.8
13:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
12:55 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 0.8
12:52 – Merkez (Şırnak) – 1.4
12:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
12:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
12:22 – Kuşadası Körfezi (Aydın) – 1.5
12:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
12:10 – Eşme (Uşak) – 0.5
11:56 – Ege Denizi – 2.1
11:46 – Soma (Manisa) – 1.4
11:23 – Simav (Kütahya) – 2.2
11:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:57 – Kemah (Erzincan) – 2.3
10:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.5
10:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
10:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
10:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10:24 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.3
10:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
10:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
09:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
09:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
09:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
09:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
09:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
09:11 – Kuşadası Körfezi (Aydın) – 1.3
08:33 – Palu (Elazığ) – 1.1