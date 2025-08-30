Son depremler 30 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Ülkemizde bugün yine en çok deprem Balıkesir Sındırgı'da meydana geldi. Birçok ilde yine sarsıntılar yaşanırken vatandaşlar son depremleri araştırıyor. İşte "En son ne zaman ve nerede deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Balıkesir Sındırgı'daki depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bugün yine 3 ve üzeri depremler yaşandı. Özellikle bölge halkının endişesi devam ederken son deprem verileri incelenmek isteniyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği liste...
30 Ağustos son depremler listesi
09:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
09:37 – Akhisar (Manisa) – 1.4
09:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
09:17 – Akhisar (Manisa) – 1.2
09:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:41 – Simav (Kütahya) – 1.3
08:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1
08:22 – Sincik (Adıyaman) – 1.7
08:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
08:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:32 – Doğanşehir (Malatya) – 1.6
07:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:21 – Yalvaç (Isparta) – 1.0
07:16 – Pütürge (Malatya) – 1.0
07:15 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:03 – Gelendost (Isparta) – 1.7
07:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:46 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2
06:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:41 – Saray (Van) – 1.6
06:39 – Akhisar (Manisa) – 1.2
06:32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05:36 – Çemişgezek (Tunceli) – 1.2