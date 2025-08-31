Son depremler 31 Ağustos 2025 listesi... Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Ülkemizde yine birçok bölgede sarsıntılar yaşanırken yine en çok deprem Balıkesir Sındırgı'da yaşandı. Bugün 4 ve üzeri deprem yaşanmazken vatandaşlar son verileri incelemek istiyor. Bu sebeple yine "son depremler" araması hızlanmış durumda...
Bugün yine Balıkesir Sındırgı'da onlarca deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri paylaşırken bugün en büyük deprem saat 09.29'da 3.8 ile gerçekleşti. İşte en son depremler listesi...
Son depremler 31 Ağustos 2025 listesi
09:29 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.8
08:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:06 – Simav (Kütahya) – 0.9
07:55 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.7
07:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
07:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:53 – Çerkeş (Çankırı) – 0.9
06:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
06:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06:47 – Mecitözü (Çorum) – 1.3
06:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
06:26 – Çardak (Denizli) – 1.0
06:23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
05:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
05:54 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0