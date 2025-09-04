Son depremler 4 Ağustos 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? Balıkesir ve İstanbul'da deprem oldu mu?
Bugün ülkemizde 4 üzeri bir deprem meydana gelirken yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da kaydedildi. Bu depremler ufak çaplı yaşanırken vatandaşlar "son depremler" araması yaparak son verileri öğrenmek istiyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Son depremler araması her gün yapılırken Balıkesir'deki vatandaşlar da 10 Ağustos'tan bu yana verileri sıkça inceliyor. Bölgede 6.2'lik deprem sonrası binlerce deprem yaşandı. İşte bugün yaşanan sarsıntılar...
Son depremler (4 Ağustos 2025)
15:35 – Eşme (Uşak) – 1.0
15:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
15:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
15:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
14:53 – Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – 2.1
13:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
13:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
13:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
13:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
13:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
13:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
13:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12:58 – Akhisar (Manisa) – 2.0
12:53 – Akhisar (Manisa) – 1.9
12:48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
12:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
12:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
12:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
11:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
11:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
10:31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
10:14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
10:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
09:54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
09:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
09:24 – Pütürge (Malatya) – 1.1