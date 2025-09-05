Son depremler 5 Eylül listesi... Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Türkiye'de sabah saatlerinden bu yana küçük ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre gün içinde en fazla sarsıntı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. Şimdi son verileri merak edenler son depremler araması yapıyor.