Son depremler 5 Eylül listesi... Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da gerçekleşti. Ülkemizin birçok yerinden deprem haberi gelirken "son depremler" araması yine sıkça yapılıyor. İşte bugünkü depremlerin listesi...
Türkiye'de sabah saatlerinden bu yana küçük ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre gün içinde en fazla sarsıntı Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşti. Şimdi son verileri merak edenler son depremler araması yapıyor.
Son depremler listesi (5 Eylül 2025)
09:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
09:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
08:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:36 – Gevaş (Van) – 2.9
08:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:29 – Beypazarı (Ankara) – 2.2
08:28 – Sincik (Adıyaman) – 1.2
08:21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:07 – Antakya (Hatay) – 3.0
07:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
07:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
07:23 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
07:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:03 – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 2.0
07:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
06:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06:08 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 1.3
05:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05:29 – Pamukkale (Denizli) – 1.3
05:24 – Bodrum (Muğla) – 1.8