Son depremler 6 Ekim 2025 listesi: İstanbul'da deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Vatandaşlar yeni haftanın ilk gününde yine "son depremler" araması hızlanmış durumda... Özellikle İstanbul'da yeni deprem olup olmadığı sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri inceleniyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Marmara Denizi'nde artçı depremler sürüyor. Neyse ki 3'ün üzerinde bir sarsıntı yaşanmıyor. Binlerce kişi son depremleri öğrenmek istiyor. İşte son veriler...
Marmara Denizi'nde deprem oldu mu?
Balıkesir’in Erdek Körfezi açıklarında saat 04.46'da 1.6 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntın derinliği ise yaklaşık 13.5 kilometre olarak ölçüldü.
Son depremler listesi (06.10.2025)
08.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
07.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.45 – Simav (Kütahya) – 1.7
07.37 – Çelikhan (Adıyaman) – 0.8
07.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
07.03 – Simav (Kütahya) – 1.2
06.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06.24 – Simav (Kütahya) – 1.8
06.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.46 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.5
05.22 – Beypazarı (Ankara) – 1.8
05.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
05.09 – Simav (Kütahya) – 0.9
05.06 – Simav (Kütahya) – 2.2
04.59 – Ege Denizi, Kuşadası Körfezi (İzmir) – 2.8
04.46 – Marmara Denizi, Erdek Körfezi (Balıkesir) – 1.6
04.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
04.31 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
04.23 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5
04.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.08 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.2
04.01 – Simav (Kütahya) – 2.5
03.46 – Simav (Kütahya) – 1.3
03.40 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 3.3
03.25 – Simav (Kütahya) – 1.4
03.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
03.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
02.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
02.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.18 – Simav (Kütahya) – 1.3
02.03 – Hekimhan (Malatya) – 1.3
02.00 – Hekimhan (Malatya) – 1.6
01.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.17 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
01.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.53 – Simav (Kütahya) – 1.5
00.40 – Simav (Kütahya) – 1.5
00.31 – Hekimhan (Malatya) – 2.1
00.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
00.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
00.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
00.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3