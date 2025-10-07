SON DEPREMLER 7 EKİM LİSTESİ: İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken özellikle İstanbul'da yaşayanlar yeni depremler olup olmadığını merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri incelenmek isteniyor. "Son depremler" araması yine sıkça yapılıyor. İşte son veriler...
"Son depremler" her gün binlerce kişi tarafından yapılırken Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası aramalar yoğunlaştı. Bugün 4 ve üzeri büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmezken en son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. İşte son liste...
İstanbul'da deprem oldu mu?
Bugün Marmara Denizi'nde herhangi bir deprem yaşanmadı. Bugün en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da kaydedildi.
Son depremler 7 Ekim 2025 listesi
16.59 – Menteşe (Muğla) – 1.3
16.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
16.18 – Simav (Kütahya) – 1.4
15.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
15.41 – Simav (Kütahya) – 1.0
15.35 – Simav (Kütahya) – 1.4
15.21 – Merkez (Erzincan) – 1.4
15.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
15.11 – Simav (Kütahya) – 1.2
14.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
14.50 – Alaşehir (Manisa) – 1.2
14.38 – Battalgazi (Malatya) – 1.2
14.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
14.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
14.27 – Simav (Kütahya) – 0.8
13.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
13.34 – Pütürge (Malatya) – 1.3
13.33 – Korkuteli (Antalya) – 2.4
13.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
13.19 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.1
13.12 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.3
13.10 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
13.06 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4
13.03 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.3
12.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
12.53 – Hasköy (Muş) – 1.5
12.52 – Ulubey (Uşak) – 1.1
12.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
12.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
12.20 – Merkez (Elazığ) – 1.6
12.18 – Simav (Kütahya) – 1.8
12.09 – Simav (Kütahya) – 1.4
12.05 – Pertek (Tunceli) – 1.6
11.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.48 – Aladağ (Adana) – 2.4
11.34 – Akhisar (Manisa) – 1.2
11.30 – Simav (Kütahya) – 1.6
11.27 – Simav (Kütahya) – 1.2
11.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
11.20 – Yenice (Çanakkale) – 1.3
11.13 – Simav (Kütahya) – 1.7
11.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
10.59 – Altıntaş (Kütahya) – 1.8
10.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.27 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3