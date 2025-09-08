Son depremler 8 Eylül 2025 listesi: Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Dün Balıkesir'deki 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Deprem İzmir ve İstanbul'dan da hissedilirken bugünkü son durum merak ediliyor. "Balıkesir ve İstanbul'da yeni deprem oldu mu" soruları gelirken son deprem verileri incelenmek isteniyor. İşte bugünkü son depremlerin listesi...
Türkiye özellikle de Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor. Dün yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem endişeye sebep olurken İzmirliler ve İstanbullular da büyük korku yaşadı. Bugün yine son depremler araması gündemde ve en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor.
Son depremler listesi
10:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
10:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
09:51 – Pütürge (Malatya) – 1.4
09:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
09:44 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
09:28 – Akdeniz, Seydikemer açıkları (Muğla) – 1.5
09:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
09:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09:03 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 1.6
08:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:31 – Darende (Malatya) – 1.7
08:24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
08:16 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.5
08:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:55 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
07:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:50 – Eber Gölü, Çay (Afyonkarahisar) – 0.9
07:45 – Sarıoğlan (Kayseri) – 1.8
07:43 – Palu (Elazığ) – 1.8