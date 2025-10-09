SON DEPREMLER: 9 Ekim 2025 az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası "son depremler" araması daha da hızlandı. Özellikle de her gün İstanbul'da deprem olup olmadığı araştırılırken sabah saatlerindeki Kütahya Simav'daki 4.9 büyüklüğündeki sarsıntı yine bölge halkında büyük panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son veriler incelenmek isteniyor. İşte en son liste...
Ülkemizde yine şiddetli depremler korku yaratıyor. 2 Ekim'deki Marmara Denizi ve bugün Yaşanan Kütahya Simav'daki deprem endişe yarattı. Artçıların devam edip etmediği öğrenilmek istenirken sıkça "son depremler" araması yapılıyor. İşte detaylar...
İstanbul'da deprem oldu mu?
Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde 1.9 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Saat 05.39’da kaydedilen depremin merkez üssü Marmara Denizi açıkları olarak açıklandı.
Son depremler listesi (9 Ekim 2025)
08.43 – Simav (Kütahya) – 1.3
08.36 – Simav (Kütahya) – 1.0
08.32 – Simav (Kütahya) – 0.8
08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.17 – Simav (Kütahya) – 1.1
08.09 – Simav (Kütahya) – 1.6
08.08 – Simav (Kütahya) – 1.4
08.01 – Simav (Kütahya) – 1.4
07.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
07.37 – Simav (Kütahya) – 1.0
07.35 – Simav (Kütahya) – 0.9
07.27 – Simav (Kütahya) – 0.9
07.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.10 – Simav (Kütahya) – 1.3
07.04 – Simav (Kütahya) – 2.0
06.59 – Simav (Kütahya) – 1.9
06.56 – Simav (Kütahya) – 2.1
06.39 – Simav (Kütahya) – 2.1
06.37 – Kale (Malatya) – 1.2
06.30 – Simav (Kütahya) – 1.5
06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
06.24 – Simav (Kütahya) – 1.4
06.21 – Simav (Kütahya) – 2.0
06.19 – Simav (Kütahya) – 1.2
06.17 – Bala (Ankara) – 1.2
06.05 – Simav (Kütahya) – 1.3
06.02 – Simav (Kütahya) – 1.3
05.56 – Simav (Kütahya) – 2.5
05.49 – Simav (Kütahya) – 1.6
05.49 – Simav (Kütahya) – 1.3
05.42 – Çameli (Denizli) – 1.8
05.39 – Pütürge (Malatya) – 1.2
05.39 – Marmara Denizi – 1.9
05.22 – Simav (Kütahya) – 1.5
05.20 – Simav (Kütahya) – 2.4
05.19 – Simav (Kütahya) – 3.1
05.17 – Simav (Kütahya) – 1.5
05.00 – Battalgazi (Malatya) – 1.0
04.49 – Simav (Kütahya) – 1.2
04.47 – Simav (Kütahya) – 1.4
04.45 – Simav (Kütahya) – 1.3
04.41 – Simav (Kütahya) – 1.3
04.39 – Simav (Kütahya) – 1.8
04.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
04.31 – Simav (Kütahya) – 1.4
04.27 – Simav (Kütahya) – 1.9
04.20 – Simav (Kütahya) – 1.3
04.16 – Simav (Kütahya) – 1.3
04.04 – Simav (Kütahya) – 1.5
03.56 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.55 – Simav (Kütahya) – 2.2
03.53 – Yazıhan (Malatya) – 1.2
03.52 – Beytüşşebap (Şırnak) – 1.3
03.49 – Simav (Kütahya) – 1.1
03.48 – Simav (Kütahya) – 1.7
03.34 – Simav (Kütahya) – 1.1
03.33 – Simav (Kütahya) – 1.3
03.25 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.20 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.0
03.16 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.15 – Simav (Kütahya) – 1.5
03.14 – Simav (Kütahya) – 2.5
03.10 – Simav (Kütahya) – 1.7
03.09 – Simav (Kütahya) – 2.2
03.07 – Simav (Kütahya) – 3.1
03.07 – Simav (Kütahya) – 2.5
03.05 – Kırıkhan (Hatay) – 1.9
02.58 – Simav (Kütahya) – 2.8
02.54 – Simav (Kütahya) – 4.9