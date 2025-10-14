Son depremler listesi: 14 Ekim 2025 az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Deprem verilerini sürekli incelemek isteyen vatandaşlar "son depremler" aramasını yapıyor. Yeni deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesini kontrol ediyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken Balıkesir ve Kütahya'da küçük şiddetli depremler devam ediyor. Özellikle bu bölgede yaşayanlar "son depremler" aramasını sıkça yapıyor. İşte bugün yaşanan son sarsıntıların listesi...
Marmara Denizi'nde deprem oldu mu?
AFAD verilerine göre saat 04.08'de 1.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Son depremler listesi (14 Ekim 2025)
08.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.20 – Simav (Kütahya) – 1.9
08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.10 – Simav (Kütahya) – 1.4
07.57 – Ege Denizi – 2.4
07.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
07.43 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.4
06.46 – Simav (Kütahya) – 1.7
06.43 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
06.24 – Doğanşehir (Malatya) – 1.5
06.21 – Simav (Kütahya) – 2.1
06.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.06 – Kozan (Adana) – 1.4
05.51 – Simav (Kütahya) – 1.2
05.50 – Beypazarı (Ankara) – 2.1
05.50 – Simav (Kütahya) – 1.2
05.49 – Simav (Kütahya) – 1.6
05.48 – Simav (Kütahya) – 1.5
05.45 – Ege Denizi – 1.9
05.44 – Simav (Kütahya) – 1.5
05.40 – Ege Denizi – 1.4
05.36 – Ege Denizi – 1.4
05.25 – Ege Denizi – 1.7
05.10 – Simav (Kütahya) – 0.9
05.05 – Gölhisar (Burdur) – 2.1
04.43 – Simav (Kütahya) – 1.5
04.39 – Simav (Kütahya) – 2.4
04.31 – Pütürge (Malatya) – 1.0
04.30 – Simav (Kütahya) – 1.7
04.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
04.08 – Marmara Denizi – 1.9
03.56 – Altıntaş (Kütahya) – 1.1
03.54 – Pütürge (Malatya) – 1.2
03.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.35 – Beypazarı (Ankara) – 1.8
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.22 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.2
03.18 – Simav (Kütahya) – 1.6
03.04 – Köyceğiz (Muğla) – 1.3
02.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.46 – Çal (Denizli) – 1.0
02.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
02.25 – Kozan (Adana) – 1.1
02.23 – İmranlı (Sivas) – 1.2
02.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.10 – Kale (Malatya) – 1.1
02.04 – Doğanşehir (Malatya) – 0.9
01.49 – Alaşehir (Manisa) – 0.9
01.35 – Çüngüş (Diyarbakır) – 1.0
01.28 – Kınık (İzmir) – 1.2
01.22 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.3
01.16 – Hekimhan (Malatya) – 1.1
01.13 – Simav (Kütahya) – 0.9
01.07 – Sarıkamış (Kars) – 1.6
00.44 – Bucak (Burdur) – 1.7
00.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
00.28 – Bucak (Burdur) – 1.6
00.09 – Artova (Tokat) – 1.2