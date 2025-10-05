Son depremler listesi 5 Ekim 2025: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanıyor. 2 Ekim tarihinde Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken "son depremler" araması daha da sıklaşmış durumda... İstanbul'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...