Son depremler listesi 5 Ekim 2025: Az önce deprem mi oldu? İstanbul'da yeni deprem oldu mu?
Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem sorası her gün yeni deprem olup olmadığı kontrol ediliyor. Vatandaşlar depremin korkusunu yavaş yavaş üzerinden atarken son veriler kontrol edilmek isteniyor. Son günlerde yine "son depremler" araması sıklaşmış durumda... İşte ayrıntılar...
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanıyor. 2 Ekim tarihinde Marmara Denizi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken "son depremler" araması daha da sıklaşmış durumda... İstanbul'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son depremler listesi...
İstanbul'da deprem oldu mu?
Marmara Denizi’nde bugün sabah saatlerinden itibaren art arda küçük çaplı 4 deprem kaydedildi.
Son depremler listesi (5 Ekim 2025)
10.55 – Simav (Kütahya) – 1.3
10.40 – Hekimhan (Malatya) – 3.2
10.16 – Battalgazi (Malatya) – 1.3
10.09 – Simav (Kütahya) – 1.4
10.03 – Simav (Kütahya) – 1.3
09.50 – Hekimhan (Malatya) – 1.5
09.34 – Simav (Kütahya) – 1.0
09.32 – Korkut (Muş) – 2.1
09.27 – Simav (Kütahya) – 1.2
09.22 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
08.59 – Menteşe (Muğla) – 2.5
08.50 – Pütürge (Malatya) – 1.0
08.37 – Pütürge (Malatya) – 1.7
08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.10 – Hazar Gölü, Sivrice (Elazığ) – 2.2
08.09 – Sivrice (Elazığ) – 2.0
07.51 – Ege Denizi, Karaburun (İzmir) – 2.7
07.30 – Ege Denizi, Karaburun (İzmir) – 2.2
07.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.17 – Alaşehir (Manisa) – 1.4
07.12 – Alaşehir (Manisa) – 2.1
07.10 – Alaşehir (Manisa) – 2.9
07.03 – Ege Denizi, Karaburun (İzmir) – 1.8
06.42 – Simav (Kütahya) – 1.2
06.35 – Simav (Kütahya) – 0.9
06.26 – Menderes (İzmir) – 1.7
06.18 – Ege Denizi – 1.9
06.11 – Pülümür (Tunceli) – 1.5
06.10 – Hekimhan (Malatya) – 1.8
05.52 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.7
05.44 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.2
05.35 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.7
05.31 – Simav (Kütahya) – 1.5
05.31 – Simav (Kütahya) – 0.8
05.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04.45 – Sivrice (Elazığ) – 0.8
04.40 – Hekimhan (Malatya) – 1.5
04.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.02 – Simav (Kütahya) – 1.9
03.56 – Pütürge (Malatya) – 2.1
03.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
03.46 – Simav (Kütahya) – 2.1
03.45 – Simav (Kütahya) – 2.4
03.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.37 – Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) – 1.2
03.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.31 – Karadeniz, Ortahisar (Trabzon) – 1.5
03.30 – Simav (Kütahya) – 1.5
03.20 – Simav (Kütahya) – 0.9
03.19 – Genç (Bingöl) – 1.2
03.16 – Van Gölü, Tuşba (Van) – 1.3
03.14 – Simav (Kütahya) – 1.1
03.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
02.58 – Kadirli (Osmaniye) – 1.2
02.45 – Simav (Kütahya) – 1.0
02.41 – Simav (Kütahya) – 1.8
02.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.28 – Beypazarı (Ankara) – 1.8
02.23 – Defne (Hatay) – 1.3
02.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
02.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.08 – Simav (Kütahya) – 1.2
02.06 – Simav (Kütahya) – 1.5
01.54 – Akhisar (Manisa) – 1.0
01.47 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
01.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
01.33 – Simav (Kütahya) – 2.1
01.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
01.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
01.18 – Simav (Kütahya) – 1.0
01.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.10 – Ödemiş (İzmir) – 1.4
01.02 – Simav (Kütahya) – 0.9
01.00 – Simav (Kütahya) – 0.9
01.00 – Simav (Kütahya) – 1.0
00.59 – Pütürge (Malatya) – 1.4
00.58 – Simav (Kütahya) – 1.3
00.56 – Simav (Kütahya) – 1.6
00.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
00.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.40 – Simav (Kütahya) – 1.1
00.35 – Simav (Kütahya) – 1.1
00.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
00.12 – Simav (Kütahya) – 1.1