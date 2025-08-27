Son depremler listesi: Bugün (27 Ağustos 2025) az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir yeni deprem oldu mu?

Balıkesir'deki deprem fırtınası korku yaratmaya devam ediyor. Her gün 3 ve üzeri birçok sarsıntı kaydediliyor. Bugün yine 4.4'lük deprem paniğe sebep oldu. Vatandaşlar "son depremler" aramasına yine ağırlık verdi.

