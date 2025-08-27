Son depremler listesi: Bugün (27 Ağustos 2025) az önce deprem mi oldu? İstanbul, Balıkesir yeni deprem oldu mu?
Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde bölge halkı 4.4'lük sarsıntı ile neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar tedirgin şekilde beklerken en son depremler yine hızla aratılıyor. İşte bugünkü son veriler...
Balıkesir'deki deprem fırtınası korku yaratmaya devam ediyor. Her gün 3 ve üzeri birçok sarsıntı kaydediliyor. Bugün yine 4.4'lük deprem paniğe sebep oldu. Vatandaşlar "son depremler" aramasına yine ağırlık verdi.
Son depremler (27 Ağustos 2025)
09:13 – Simav (Kütahya) – 1.9
09:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
08:57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:49 – Akhisar (Manisa) – 0.9
08:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08:42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:26 – Pütürge (Malatya) – 2.3
08:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08:02 – Gördes (Manisa) – 2.0
08:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07:56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
07:07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07:00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:54 – Bergama (İzmir) – 1.7
06:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
06:41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
06:40 – Simav (Kütahya) – 1.8
06:35 – Çubuk (Ankara) – 1.5
06:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06:16 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
06:10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
06:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
06:06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
06:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06:00 – Bergama (İzmir) – 2.2
05:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
05:55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05:48 – Biga (Çanakkale) – 2.8
05:46 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.4
05:39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05:34 – Buharkent (Aydın) – 1.6
05:27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:09 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
05:04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05:02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0
04:54 – Yayladağı (Hatay) – 2.5
04:47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
04:40 – Sincik (Adıyaman) – 1.1
04:37 – Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) – 2.0
04:35 – Marmara Denizi - Süleymanpaşa (Tekirdağ) – 1.6