Sosyal medya erişim sorunu bitti mi? Instagram, Twitter, WhatsApp açıldı mı? İşte platformlardaki son kesintiler...
8 Eylül Pazartesi gece yarısı başlayan sosyal medya kısıtlamasının hala devam edip etmediği merak konusu oldu. Dün, gün boyu Instagram, X (Twitter), WhatsApp, YouTube ve Facebook’a erişimde sorun yaşayan kullanıcılar, VPN ile platformlara girmeye çalıştı. BTK'dan resmi açıklama gelmese de kullanıcılar uygulamaların açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki Instagram, Facebook, YouTube, Google, Twitter, WhatsApp'a erişim sağlanıyor mu? İşte 9 Eylül 2025 sosyal medya platformlarında son kesintiler...
8 Eylül Pazartesi gece yarısından itibaren uygulanan sosyal medya kısıtlaması, aynı günün akşamı itibarıyla kaldırıldı. Kullanıcılar gün boyunca Instagram, X (Twitter), WhatsApp, YouTube ve Facebook’a erişimde sorun yaşadıklarını bildirirken, VPN ile erişim sağlanabiliyordu.
Resmi açıklama gelmedi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) bant daraltma veya erişim kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 8 Eylül akşamı itibarıyla erişim sorunu sona erdi.
Instagram açıldı mı?
Downdetector verilerine göre dün erişimde sorun yaşanan Instagram’da son 24 saatlik verilere bakıldığında sabah 05.00’ten itibaren herhangi bir kesinti görünmüyor. Akışlar yenileniyor ve platform sorunsuz çalışıyor.
Twitter (X) açıldı mı?
X’te (Twitter) akış yenilenmeme sorunları sona erdi. Son 24 saatlik verilere göre sabah 05.00’ten bu yana herhangi bir erişim problemi yok.
WhatsApp kısıtlaması kalktı mı?
WhatsApp’ta dün geceden beri yaşanan mesaj iletim sorunları da çözüldü. Kullanıcılar sabah saatlerinden itibaren mesajların normal şekilde iletildiğini bildiriyor.
YouTube erişim sorunu çözüldü mü?
YouTube’da da akşam saatlerinden itibaren erişim sorunu kalmadı. Platforma sorunsuz erişim sağlanıyor.
Facebook açıldı mı?
Facebook’ta da erişim problemleri giderildi. Kullanıcılar hem mobil hem masaüstü sürümden platforma normal şekilde erişebiliyor.