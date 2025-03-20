Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor! VPN nasıl kurulur? VPN nedir? (IOS ve Android VPN kurulumu)
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı saatlerde başlayan sosyal medya erişim sorunları İstanbul genelinde bugün de sürüyor. X, Instagram, Youtube ve WhatsApp gibi platformlara girişte yaşanan sorunlar kullanıcıları VPN kullanımına yönlendirdi. VPN, internet trafiğini şifreleyerek güvenli ve engelsiz erişim imkânı sunuyor. iOS ve Android cihazlarda VPN kurulumu ise birkaç adımda tamamlanabiliyor. Peki VPN nasıl kurulur? VPN nasıl çalışır? VPN nedir? İşte IOS ve Android için VPN kurulum yöntemleri ve kullanma kılavuzu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün gözaltına alınmasının ardından başlayan sosyal medya erişim sıkıntıları, bugün de etkisini sürdürüyor.
İstanbul genelinde X (Twitter), Instagram, Youtube ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarına girişte ciddi yavaşlamalar ve bağlantı sorunları yaşanıyor.
Kullanıcılar, bu kısıtlamaları aşmak için alternatif erişim yöntemlerine yönelirken, en çok araştırılan konuların başında VPN (Virtual Private Network) kullanımı yer aldı.
VPN nedir, ne işe yarar?
VPN, internet bağlantısını şifreleyerek kullanıcı trafiğini farklı bir sunucu üzerinden yönlendiren ve bağlantıyı güvenli hâle getiren bir teknolojidir. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar, internette gizliliklerini koruyarak daha güvenli bir şekilde gezinebiliyor ve erişim engellerini aşabiliyor. VPN, kamuya açık ağlar üzerinde bile güvenli ve özel bir bağlantı imkânı sunuyor.