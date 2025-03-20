Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor! VPN nasıl kurulur? VPN nedir? (IOS ve Android VPN kurulumu)

Kullanıcılar, bu kısıtlamaları aşmak için alternatif erişim yöntemlerine yönelirken, en çok araştırılan konuların başında VPN (Virtual Private Network) kullanımı yer aldı.

VPN nedir, ne işe yarar?

VPN, internet bağlantısını şifreleyerek kullanıcı trafiğini farklı bir sunucu üzerinden yönlendiren ve bağlantıyı güvenli hâle getiren bir teknolojidir. Bu yöntem sayesinde kullanıcılar, internette gizliliklerini koruyarak daha güvenli bir şekilde gezinebiliyor ve erişim engellerini aşabiliyor. VPN, kamuya açık ağlar üzerinde bile güvenli ve özel bir bağlantı imkânı sunuyor.