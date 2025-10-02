Farklı ülkelerden aktivistlerin, sivil toplum örgütlerinin ve insan hakları savunucularının bir araya gelmesiyle oluşturulan Sumud Filosu'na İsrail müdahale etti. Onlarca aktivist alıkonulurken 28 Türk de gözaltına alındı. Bazı gemiler kuşatmadan kurtularak Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor. Milyonlar son gelişmeleri merak ederken canlı takip yapıyor. İşte son durum...