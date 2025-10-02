SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, son durum nedir? Alıkonan Türklerin isimleri nedir?
Dünya Sumud Filosu'na odaklandı. İsrail bazı teknelere baskın düzenlerken bazı gemiler ise ablukayı delerek Gazze'ye çok yaklaştı. 28 Türk alıkonuldu. Vatandaşlar Sumud Filosu'nu canlı takip etmek isterken birçok soru da gelmeye başladı. İşte son gelişmeler...
Farklı ülkelerden aktivistlerin, sivil toplum örgütlerinin ve insan hakları savunucularının bir araya gelmesiyle oluşturulan Sumud Filosu'na İsrail müdahale etti. Onlarca aktivist alıkonulurken 28 Türk de gözaltına alındı. Bazı gemiler kuşatmadan kurtularak Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor. Milyonlar son gelişmeleri merak ederken canlı takip yapıyor. İşte son durum...
Sumud Filosu son durum nedir?
Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.
İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.
En öndeki geminin Gazze’ye uzaklığı ise yaklaşık 70 km (40 deniz mili) olarak görünüyor.
Filo’nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.
Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:
"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."
Alıkonulan Türklerin isimleri şöyle:
Türkiye Delegasyonu, baskın sırasında 28 Türk vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu. Bu kişilerden 20’sinin isimleri açıklandı.
Sirius gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak
Alma gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu
Spectre gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali
Huga_A gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız
Deir Yassine_A gemisi: Sümeyye Sena Polat
Grande Blue gemisi: Halil Rıfat Çanakçı