Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ne zaman varacak? Küresel Sumud Filosu şu an nerede? CANLI TAKİP LİNKİ

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye varmak üzere... 1 aydır yolculuk yapan filonun son durumu merak ediliyor. Dünyan filoyu takip ederken ülkemizde de vatandaşlar sıkça "Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı", "Küresel Sumud Filosu şu an nerede" sorusunu yöneltiyor.
Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmayı ve buradaki halka insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu canlı olarak takip ediliyor. Sivil toplum kuruluşları ve aktivistler İsrail'in tüm tehditlerine rağmen kararlılıkla yoluna devam ediyor. Filonun Gazze'ye varmasına çok az bir süre kaldı. On binler "Küresel Sumud Filosu şu an nerede" sorusuna yanıt arıyor.
Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Adagio gemisindeki aktivist Zeynel Abidin Özkan, Gazze'ye 100 mil uzaklıkta olduklarını belirtti.
Filonun tahminen yarın öğlen saatlerinde Gazze'ye varması bekleniyor.
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.