Sürücülerin sol şerit ihlali cezasız kalmadı Otoyolda Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-a kodlu maddesine uymayan sürücüler tespit edildi. Sol şerit ihlal cezası olarak da bilinen kurala riayet etmeyen kamyon ve TIR sürücülerine para cezası verildi. Cezai işlem uygulanan sürücülerin toplamda 36 bin 131 lira ödediği açıklandı.



Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dronla yapılan denetimlerde sol şerit ihlali yaptığı belirlenen 65 kamyon ve tır sürücüsüne toplamda 36 bin 131 lira cezai işlem uygulandı. 1 | 5

Sol şerit ihlali cezası nedir? Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-a kodlu maddesi sol şerit ihlal cezası olarak da bilinmektedir. Bu madde sol şeridin kurallarına riayet etmeme durumlarında kullanılır. 2 | 5

Sol şeritlerin sadece acil durumlarda kullanılanılma izni vardır. Bu durumların dışında kullanıldığında 46/2-a maddesine göre trafik cezası sebebi olarak nitelendirilir. 3 | 5