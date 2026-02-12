Survivor Nahigan Karadere diskalifiye mi oldu, elendi mi?
Survivor 6. hafta 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Nagihan ile Seren Ay yine kavga ederken Acun Ilıcalı Seren Ay'da sakatlık olduğunu belirtti. Şimdi Nagihan Karadere'nin elenip elenmediği merak ediliyor ve "Survivor Nahigan diskalifiye mi oldu" sorusu geliyor.
Survivor'da gerilim bitmiyor. Geçen bölümde birbirine giren Nagihan Karadere ve Seren Ay adada tartışmalarını sürdürdü ve temaslı bir kavgaya tutuştu. Seren Ay sakatlanırken Nagihan Karadere'nin yarışmadaki geleceği merak ediliyor.
Nahigan Karadere diskalifiye oldu mu?
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada "Düşmesini beklediğimiz tansiyon düşmedi. Gerilim çok arttı. Sonunda da Nagihan Seren Ay'a saldırdı. Seran Ay'ın kolunda maalesef hasar var, kendisi gözetim altında. Uyarmaya çalıştım olmadı, sakinleştirmeye çalıştım olmadı. Maalesef Nagihan'ı durduramadık. Ben ailem gibi gördüm hep yarışmacıları. Aileleri 'Benim kızıma saldırıldı' derken kusura bakmayın sorumlusu benim" dedi.
Fragmanda Nagihan'ın elenip elenmediği netleşmezken akşamki bölümde sonucun paylaşılması bekleniyor.