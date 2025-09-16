tabii ücretli mi, ücretsiz mi? Tabii Spor şifreli mi, şifresiz mi? Abonelik ücreti/fiyatı ne kadar?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları başlıyor. UEFA'nın maçları tabii'de olacak. Bu nedenle futbolseverler maçları kaçırmak istemiyor ve tabii ile ilgili aramaları sıklaştırdı. En çok iletilen sorular ise "tabii ücretli mi, şifresiz mi" "tabii abonelik ücreti ne kadar" oluyor. İşte detaylar...
tabii dijital platformu; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ni canlı yayınlıyor. Bugün mücadeleler başlarken futbol tutkunları da heyecan dolu müsabakaları izlemek istiyor. Şimdi sıkça "tabii ücretli mi, şifresiz mi" "tabii abonelik ücreti ne kadar" soruları geliyor.
tabii ücretli mi?
tabii dijital platformuna ücretsiz üye olabilirsiniz. Fakat, maçları, dizileri ve filmleri izlemek için her ay 99 liralık abonelik ücreti ödemek zorundasınız.
