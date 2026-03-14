Takside yeni dönem: Bu kurala uymayan yolculara ceza kesilecek
Taksilerde yeni dönem başlıyor. Taksimetreyle entegre çalışacak Taksi Mali Cihazı zorunlu hale gelirken, her yolculuk için otomatik fiş veya fatura düzenlenecek. Fiş almayan yolculara da ceza uygulanabilecek.
Taksi plakası sahipleri ve şoförleri için yeni bir uygulama yürürlüğe giriyor. Buna göre taksilerde, taksimetreyle tam uyumlu şekilde çalışan ve her yolculuk için otomatik fiş ya da fatura düzenleyen Taksi Mali Cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Bugünden itibaren devreye giren sistem kapsamında, yolculuk sonunda fiş almadan araçtan indiği belirlenen müşterilere ceza uygulanabilecek.
Taksi Mali Cihazı zorunlu hale geliyor
NTV'nin haberine göre, yeni düzenlemeye göre taksilerde kullanılacak mali cihaz, taksimetre ile entegre şekilde çalışacak ve her yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya fatura oluşturacak. Böylece yapılan her işlem kayıt altına alınacak.
Taksi sektörü gerçek usulde vergilendirilecek
Uzun süredir basit usulde vergilendirilen taksi sektörü, yeni düzenlemeyle birlikte artık gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınacak. Daha önce sembolik sayılabilecek düzeyde vergi ödeyen taksi plakası sahiplerinin, bundan sonra kazançlarının yaklaşık yüzde 45’ine kadar vergi ödemesi söz konusu olacak.
Taksi plakası fiyatlarında gerileme
Pandemi öncesinde elde ettiği gelirle birkaç daire satın alabilen taksi plakalarının değeri de zaman içinde geriledi. Günümüzde İstanbul’da ortalama bir bölgede tek bir daire satın almak bile zorlaşırken, taksi plakalarının fiyatı yaklaşık 10 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Vergi kesintileri sonrası bu rakamın ortalama 8 milyon lira civarında gerçekleştiği ifade ediliyor.
Mevcut taksicilere 1 Eylül 2026’ya kadar süre
Yeni taksi plakası alan ya da taksimetresini değiştiren sürücüler için Taksi Mali Cihazı kullanımı zorunlu olacak. Mevcut plakası bulunan taksicilere ise bu sisteme geçmeleri için 1 Eylül 2026’ya kadar süre tanındı.
Taksimetre ve mali cihaz birlikte çalışacak
Yeni sistemde taksimetre ile Taksi Mali Cihazı birbirinden bağımsız şekilde çalışamayacak. Aynı şekilde Taksi Mali Cihazı da tek başına fiş veya e-belge düzenleyemeyecek ve manuel veri girişi yapılmasına izin verilmeyecek.
Harici POS cihazları kaldırılıyor
Düzenlemeyle birlikte bankaların taksicilere sunduğu harici POS cihazları da kaldırılıyor. Bundan sonra taksilerde bağımsız POS cihazı bulunmayacak; tüm ödeme işlemleri taksimetre ile Taksi Mali Cihazı üzerinden gerçekleştirilecek.
Yolculuk verileri GPS ile kaydedilecek
Taksi Mali Cihazı ayrıca GPS üzerinden alınan enlem ve boylam bilgilerini zaman verisiyle birlikte kaydedecek. Ancak bu veriler taksimetre üzerindeki GPS aracılığıyla alınabiliyorsa cihazda ayrıca GPS özelliği bulunması gerekmeyecek. Böylece kartla ödeme yapan yolcuların nereden nereye gittiği de sistem üzerinden izlenebilir hale gelecek.
Fiş almayan yolcuya da ceza uygulanacak
Yeni uygulamayla birlikte yolculuk sonunda taksiciden fiş ya da fatura talep etmek yolcular için de zorunlu olacak. Diğer işletmelerde olduğu gibi taksilerde de fiş veya fatura almadan ayrıldığı tespit edilen müşterilere ceza kesilecek.
Gider kalemleri vergiden düşülebilecek
Taksicilerin başlıca gider kalemi akaryakıt olurken, aylık bazda araç stopajı, bakım ve onarım masrafları, lastik alımı gibi giderler ile plaka sahibi adına düzenlenen yasal sınırlar içindeki yemek ve içecek faturaları da gider olarak gösterilebilecek ve vergiden düşülebilecek.
Şoförlerin vergi yükümlülüğü belirsiz
Öte yandan takside çalışan ve çoğu zaman SGK primini kendi ödemek zorunda kalan şoförlerin, elde ettikleri gelir üzerinden doğacak KDV ve gelir vergisi yükümlülüklerinin nasıl hesaplanacağı konusunda henüz net bir düzenleme bulunmuyor.