Takside yeni dönem: Bu kurala uymayan yolculara ceza kesilecek

Taksi plakası sahipleri ve şoförleri için yeni bir uygulama yürürlüğe giriyor. Buna göre taksilerde, taksimetreyle tam uyumlu şekilde çalışan ve her yolculuk için otomatik fiş ya da fatura düzenleyen Taksi Mali Cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Bugünden itibaren devreye giren sistem kapsamında, yolculuk sonunda fiş almadan araçtan indiği belirlenen müşterilere ceza uygulanabilecek.