Tarım alanlarında yeni tehlike istilacı çekirgeler
Bingöl'de kuş avcılığı nedeniyle popülasyonu artan, boyları 15 santimetreye kadar ulaşan istilacı çekirgeler tarımsal ürünler için tehdit oluşturuyor.
Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İlçin, çekirgeler üzerine 13 yıldır araştır yapıyor.
İlçin, kentte başta etçil ve otçul çekirge türü olan "Uvarovistia Satunini", İtalyan Çekirgesi (Calliptamus italicus), Madrap Çekirgesi (locusta Migratoria), Fas ve Sudan çekirgeleri bulunduğunu tespit etti.
İlçin, son yıllarda kırsaldaki arazilere yayılan ve boyları 15 santimetreye kadar çıkabilen çekirge türlerinin yüksek kesimlerden yerleşim alanlarına ilerlediğini belirledi.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İlçin, son dönemde Bingöl'de çekirge istilası ile karşılaştıklarını söyledi.
Sıkça ilaçlama yapılmasına rağmen çekirgelerin ciddi anlamda artış gösterdiğini ifade eden İlçin, uzun vadede ilaçlamanın da bir faydasının olmadığını belirtti.