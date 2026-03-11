Google Haberler

TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı

Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfağındaki benzer lezzetleri paylaştı. Paylaşımda lokmadan döner kebaba, cacıktan yaprak sarmasına kadar iki ülkenin mutfağında ortak kabul edilen ve yer yer tatlı rekabete yol açan birçok yemek yan yana gösterildi. İşte komşuların birbirine benzeyen o ortak yemekleri...

Mutluhan Yıldız
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 1

Dünya mutfaklarını tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfağındaki benzer yemekleri gösteren bir görsel paylaştı. "Paylaşmak güzeldir: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak yemekleri” başlığıyla yayımlanan çalışmada iki ülkenin mutfak kültüründeki ortak lezzetler yan yana gösterildi.

1 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 2

Paylaşımda, tarih boyunca Ege ve Akdeniz mutfaklarının birbirini etkilemesi nedeniyle birçok yemeğin benzer tariflere sahip olduğu vurgulandı.

2 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 3

Türk ve Yunan mutfağındaki benzer yemekler

TasteAtlas’ın görselinde yer alan ve birbirine benzediği belirtilen yemekler şöyle sıralandı:

Loukoumades - Lokma

3 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 4

Revani - Revani

4 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 5

Dolmades - Yaprak sarması

5 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 6

Keftedakia - köfte

6 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 7

Kokoretsi - kokoreç

7 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 8

Pita - Pide

8 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 9

Tzatziki - Cacık

9 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 10

Taramosalata - Tarama

10 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 11

Souvlaki - Şiş Kebap

11 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 12

Gyros - Döner

12 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 13

Melitzanosalata - Patlıcan Salatası

13 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 14

"Bizi birleştiren şeyler ne kadar da lezzetli"

TasteAtlas paylaşımına şu notu da ekledi:

“Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha iç içe geçtiğini göstermenin benzersiz bir yoludur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuşa ya da farklı bir isme sahip olsa da, hepsi yüzyıllar süren kültürel etkileşimden doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşıyor.

14 15
TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı - Resim: 15

Gyros ya da döner, tzatziki ya da cacık demeniz fark etmez; bu lezzetler ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtıyor. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yer olmaya devam ediyor.”

15 15