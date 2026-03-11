TasteAtlas paylaştı: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak lezzetleri tek tek sıralandı
Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfağındaki benzer lezzetleri paylaştı. Paylaşımda lokmadan döner kebaba, cacıktan yaprak sarmasına kadar iki ülkenin mutfağında ortak kabul edilen ve yer yer tatlı rekabete yol açan birçok yemek yan yana gösterildi. İşte komşuların birbirine benzeyen o ortak yemekleri...
Dünya mutfaklarını tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfağındaki benzer yemekleri gösteren bir görsel paylaştı. "Paylaşmak güzeldir: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak yemekleri” başlığıyla yayımlanan çalışmada iki ülkenin mutfak kültüründeki ortak lezzetler yan yana gösterildi.
Paylaşımda, tarih boyunca Ege ve Akdeniz mutfaklarının birbirini etkilemesi nedeniyle birçok yemeğin benzer tariflere sahip olduğu vurgulandı.
Türk ve Yunan mutfağındaki benzer yemekler
TasteAtlas’ın görselinde yer alan ve birbirine benzediği belirtilen yemekler şöyle sıralandı:
Loukoumades - Lokma
Revani - Revani
Dolmades - Yaprak sarması
Keftedakia - köfte
Kokoretsi - kokoreç
Pita - Pide
Tzatziki - Cacık
Taramosalata - Tarama
Souvlaki - Şiş Kebap
Gyros - Döner
Melitzanosalata - Patlıcan Salatası
"Bizi birleştiren şeyler ne kadar da lezzetli"
TasteAtlas paylaşımına şu notu da ekledi:
“Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha iç içe geçtiğini göstermenin benzersiz bir yoludur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuşa ya da farklı bir isme sahip olsa da, hepsi yüzyıllar süren kültürel etkileşimden doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşıyor.
Gyros ya da döner, tzatziki ya da cacık demeniz fark etmez; bu lezzetler ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtıyor. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yer olmaya devam ediyor.”