TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu gemisiyle, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla düzenlenen Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu" etkinliği için saat 09.00'da Gelibolu'dan başlanan seyir faaliyeti tamamlandı.

Gurur verici bir gün yaşadıklarını, gençlerin bu yolculuktan çok keyif aldığını dile getiren Bak, gençlere savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini, Türk ordusunun ne kadar güçlü olduğunu anlattıklarını kaydetti.

Bak, savunma sanayisinin ve ülkenin gelişmesi için yapılan yatırımların kıymetli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bölgemizdeki savaşlar, kuzeydeki Ukrayna-Rusya Savaşı, yine güneyde gerçekleşen savaşlar bize şunu öğretiyor. Bu bölgede güçlü olmak gerekiyor. Özellikle caydırıcılık için böylesine önemli yatırımların gerçekleşmesi gerekiyor. İHA, SİHA üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesiyiz. Komutanımız anlattı. Kendi gemilerimizi kendimiz yapıyoruz. Şu anda 36 gemi inşaat halinde. Yine uçak gemisi yapılıyor, onun da pisti tamamlanmak üzere. Deniz Kuvvetlerimizin potansiyelini, niçin önemli olduğunu, Karadeniz ve Ege'deki durumları anlattılar. Çocuklarımız çok bilgilendi. Güzel, keyifli, unutulmaz bir yolculuktu."