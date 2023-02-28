Tek bir ev bile yıkılmadı, depremden sonra nüfusu patladı Kahramanmaraş merkezli depremlerde tek bir binanın dahi yıkılmadığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin 13 bin olan nüfusu, depremin etkili olduğu il ve ilçelerden gelen depremzedelerle iki katına çıktı.

İlçe genelinde çok katlı bina bulunmaması ve zemininin kayaç olması nedeniyle depremi neredeyse sıfır zararla atlatan ilçede vatandaşlar günlük yaşamına kısa sürede döndü. Depremden etkilenen çevre il ve ilçelerde yaşayan birçok aile bu süreci geçirmek için daha güvenli gördükleri Sumbas'ı tercih etti. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, AA muhabirine, depremlerde ilçede hiçbir yapının yıkılmadığını, bazı eski binalar dışında neredeyse depremi hasarsız atlattıklarını söyledi. 1 | 4

İlçede 35 iş yeri, 26 kamu binası ve 690 hanenin bulunduğunu ifade eden Demiroğlu, "Hamdolsun deprem sürecinde herhangi bir yıkım ya da olumsuz bir şey yaşanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın denetimleri noktasında bazı eski yapılar için yıkım kararı verildi. Bunlarla ilgili de Bakanlığımızın izlediği yol kapsamında ne gerekiyorsa o yapılacak." dedi. İlçede yüksek katlı bina sayısının çok az olduğunu belirten Demiroğlu, en yükseği 4 katlı birkaç yapı bulunduğunu ifade etti. 2 | 4

Demiroğlu, ilçede genelde müstakil yapıların bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Zemin olarak da bölgemiz sağlam. Fay hattına uzak olmanın da faydasını gördük. Ondan dolayı da bir sıkıntı yaşamadık çok şükür. Şu anda binasında hasar olmasa dahi vatandaşımızda bunun bir psikolojik rahatsızlığı oluştu. Büyük şehirlerimizden, çok katlı binalarda olan vatandaşlar kırsala, bizim gibi küçük yerlere, müstakil tek katlı evlerin yer aldığı bölgelere akın ettiler. Depremzede vatandaşlarımızla nüfusumuz ikiye katlandı. Hatta ilk zamanlar 3'e dahi katlamıştı. Vatandaşlarımızı burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu felaketi de birlik ve beraberlik içinde atlatacağız inşallah." 3 | 4