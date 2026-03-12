Tek kullanımlık plastik kısıtlaması için tarih verildi
Tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni düzenleme için tarih verildi. Plastik bardak, çatal-kaşık ve benzeri bazı ürünler için kısıtlama 1 Eylül’den itibaren kademeli olarak uygulanacak. Yerine geri dönüştürülebilir ve doğa dostu alternatifler kullanılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, tek kullanımlık bazı plastik ürünlerin kullanımının sınırlandırılmasına yönelik düzenlemenin 1 Eylül’den itibaren aşamalı şekilde yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.
Turan, Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda plastik kirliliğini azaltmak için hazırlanan ve tek kullanımlık bazı ürünlerin piyasaya sunulmasını kısıtlayan yönetmelik çalışmasının son aşamaya geldiğini söyledi.
Yönetmelik çalışması son aşamada
Söz konusu düzenlemenin döngüsel ekonomi eylem planı ile atık yönetimi stratejisinin önemli başlıklarından biri olduğuna işaret eden Turan, plastik atıkların çevre kirliliğinde ciddi paya sahip olduğunu vurguladı. Plastik ürünlerin doğada çok uzun sürede parçalandığını belirten Turan, özellikle geri dönüşümü mümkün olmayan türlerin ekosistem açısından önemli riskler taşıdığını ifade etti.
Günlük hayattaki pek çok ürün kapsamda
Günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan plastik bardaklar, içecek ve yemek kapları, plastik çatal, kaşık ve bıçaklar ile kulak temizleme çubukları ve balon çubuklarının tek kullanımlık plastikler arasında yer aldığını belirten Turan, "Burada amaç tüm plastik ürünleri yasaklamak değil, geri dönüştürülemeyen ve çevre kirliliği oluşturan tek kullanımlık ürünlerin kullanımını kısıtlamak" diye konuştu.
Uygulama takvimi kademeli olacak
Hazırlanan yönetmelik taslağının ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin görüşüne açıldığını aktaran Turan, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kapsam ve uygulama takviminde gerekli güncellemelerin yapılabileceğini söyledi.
Turan, "Bazı ürünlerde kısıtlamaları 1 Eylül'den itibaren, bazı ürünlerde ise 2027 yılının başından itibaren uygulamayı planlıyoruz. Tek kullanımlık plastiklerin yerine geri dönüştürülebilir veya biyobozunur alternatif ürünler kullanılabilecek" dedi.
Doğa dostu alternatifler öne çıkıyor
Kağıt, ahşap ve bambu gibi çevre dostu malzemelerden üretilen ürünlerin alternatif olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Turan, söz konusu düzenlemenin günlük hayatı zorlaştırmayacağını, aksine çevre üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.
Hedef geri kazanım oranını artırmak
Türkiye’de Sıfır Atık uygulamaları sayesinde geri kazanım oranının son yıllarda yüzde 40 seviyesine ulaştığını hatırlatan Turan, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda bu oranın uzun vadede yüzde 60’ın üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.