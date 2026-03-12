Tek kullanımlık plastik kısıtlaması için tarih verildi

Günlük hayattaki pek çok ürün kapsamda

Günlük yaşamda yaygın biçimde kullanılan plastik bardaklar, içecek ve yemek kapları, plastik çatal, kaşık ve bıçaklar ile kulak temizleme çubukları ve balon çubuklarının tek kullanımlık plastikler arasında yer aldığını belirten Turan, "Burada amaç tüm plastik ürünleri yasaklamak değil, geri dönüştürülemeyen ve çevre kirliliği oluşturan tek kullanımlık ürünlerin kullanımını kısıtlamak" diye konuştu.