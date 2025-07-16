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  4. Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye uzandı! 24 saattir süren yangına müdahale sürüyor: Bazı evler boşaltıldı

Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye uzandı! 24 saattir süren yangına müdahale sürüyor: Bazı evler boşaltıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan ve ormana sıçrayan yangın 24 saattir sürüyor. Alevler gece artan rüzgarın etkisiyle Çanakkale'nin Kavakköy kırsalına kadar ulaştı. Sabahın ilk saatlerinde 21 hava aracıyla müdahale yeniden başlarken karadan da yaklaşık 400 personel söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle üç köy tahliye edildi, dumandan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemelere devam ediyor.

Damla Kaya damla.kaya@dunya.com
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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye uzandı! 24 saattir süren yangına müdahale sürüyor: Bazı evler boşaltıldı - Resim: 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana yayılan yangına, sabah saatlerinden itibaren hava araçlarıyla yeniden müdahale edilmeye başlandı.

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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye uzandı! 24 saattir süren yangına müdahale sürüyor: Bazı evler boşaltıldı - Resim: 2

Yangın, İstiklal Mahallesi'nde çıkmış, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına kadar ulaşmıştı.

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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye uzandı! 24 saattir süren yangına müdahale sürüyor: Bazı evler boşaltıldı - Resim: 3

Ekipler tedbir amaçlı Şarköy ve Gelibolu'daki bazı evleri boşaltırken, boşaltılan evlerin tek tek kontrol edildiği belirtildi.

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Tekirdağ'da başladı, Çanakkale'ye uzandı! 24 saattir süren yangına müdahale sürüyor: Bazı evler boşaltıldı - Resim: 4

Yangınla mücadelede yaklaşık 24 saat geride kaldı.

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