Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? Tekirdağ okullar yarın tatil oldu mu?
Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem Tekirdağ ve çevre illerde hissedildi. Bölge halkı endişe yaşarken öğrenciler ve veliler de okullar için açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek adına "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi" sorusunu yöneltiyor.
Tekirdağ'da yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük bir korku yaşattı. Vatandaşlar sokağa dökülürken deprem çevre illerde de hissedildi. Tekirdağ'da okuyan öğrenciler yarınki durumu merak ediyor. Hem öğrencilerin hem de velilerin sıkça başvurduğu soru "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi" oluyor. İşte detaylar...
Marmara Ereğlisi'nde artçı sarsıntılar sürerken Tekirdağ Valiliğinden henüz tatil haberi gelmedi. Birkaç saat içinde konu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan en son açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
AFAD verilerine göre merkez üssü Marmaraereğlisi ilçemiz, Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görevli ekiplerimiz ivedilikle saha taramasına başlamıştır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır.
Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur.
Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.