TEKNOFEST İstanbul başlıyor! Yerli ve milli ürünler vatandaşlarla buluşacak

Saymaz, festivalin 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacağını belirterek, "Online kayıt yaptırmalarını özellikle istirham ediyoruz. NSosyal'e üye olan herkes hem etkinliklerden, hem de alan giriş sağlarken hızlı geçiş imkanlarından faydalanacak. 40 günlük süre içerisinde 80 bin metrekarelik bir alan inşa ettik. Gençlerimize geleceğimize açılan bir kapı burası. Burada ortak bir ruhu da inşa ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.