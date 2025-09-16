TEKNOFEST İstanbul başlıyor! Yerli ve milli ürünler vatandaşlarla buluşacak
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl İstanbul’da teknoloji tutkunlarını buluşturuyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festivalde, yerli ve milli ürünler sergilenecek, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gibi gösteri ekipleri sahne alacak.
13’üncü kez gerçekleştirilecek festival, 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak. Katılımcılar, beş gün boyunca bilim, teknoloji ve inovasyonla dolu etkinliklere tanıklık edecek.
Yerli ve milli ürünler sergilenecek
Festival alanında hazırlıklar sürerken, yerli ve milli ürünler de yerini aldı. Hürjet, F-4E Phantom, Kızılelma, Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 ziyaretçilerle buluşacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın gösteri ekibi SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve Atak helikopterleri de gösterileriyle festivale renk katacak.
"Tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz"
TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST 2025'in üçüncü durağı olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tüm hazırlıklarımız hızlı şekilde devam ediyor. Yarına hazır olmak için tüm ekip arkadaşlarımızla, paydaşlarımızla, gönüllülerimizle beraber hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. 17-21 Eylül tarihlerinde tüm Türkiye'yi vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Toplu taşımayla gelmelerini özelikle istirham ediyoruz. Hafta sonu ciddi bir yoğunluğumuz oluyor" dedi.
Saymaz, festivalin 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacağını belirterek, "Online kayıt yaptırmalarını özellikle istirham ediyoruz. NSosyal'e üye olan herkes hem etkinliklerden, hem de alan giriş sağlarken hızlı geçiş imkanlarından faydalanacak. 40 günlük süre içerisinde 80 bin metrekarelik bir alan inşa ettik. Gençlerimize geleceğimize açılan bir kapı burası. Burada ortak bir ruhu da inşa ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.