TEKNOFEST Mavi Vatan’a büyük ilgi: SAT ve SAS komutanlıklarının gösterisi nefes kesen anlara sahne oldu
İstanbul’da düzenlenen “TEKNOFEST Mavi Vatan”, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda nefes kesen gösterilere sahne oldu. Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komutanlıklarının özel gösterileri büyük ilgi gördü. Etkinlikte Türk donanmasının önde gelen gemileri de sergilenirken, insansız deniz araçları ve su altı teknolojileri yarışmalarıyla milli ruh, denizcilik mirası ve gelecek vizyonu aynı sahnede buluştu.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen özel gösteriler izleyenlerden yoğun ilgi gördü.
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşti.
Milli ruh, denizcilik mirası ve gelecek vizyonu
“TEKNOFEST Mavi Vatan”, sadece teknolojik bir şov merkezi değil; milli ruhun, Türkiye’nin denizcilik mirasının ve geleceğe dair vizyonunun buluşma noktası oldu. Etkinlikte ziyaretçiler üç ayrı seansta alana kabul edilirken, her katılımcıya yalnızca bir seans giriş hakkı tanındı.
Yarışmalar ve donanma gemileri
Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması büyük ilgi gördü.
Ayrıca TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önde gelen gemileri halkın ziyaretine açıldı.
Sanal gerçeklik alanları, “Mavi Vatan Zaman Tüneli”, SAT ve SAS Komutanlığı’nın performansları ve çeşitli sergilerle katılımcılara farklı deneyimler sunuldu.
Etkinlik, bugün ve yarın halkın katılımına açık olacak.