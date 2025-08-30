TEKNOFEST Mavi Vatan’a büyük ilgi: SAT ve SAS komutanlıklarının gösterisi nefes kesen anlara sahne oldu

İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. 1 | 9

Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen özel gösteriler izleyenlerden yoğun ilgi gördü. 2 | 9

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşti. 3 | 9

Milli ruh, denizcilik mirası ve gelecek vizyonu “TEKNOFEST Mavi Vatan”, sadece teknolojik bir şov merkezi değil; milli ruhun, Türkiye’nin denizcilik mirasının ve geleceğe dair vizyonunun buluşma noktası oldu. Etkinlikte ziyaretçiler üç ayrı seansta alana kabul edilirken, her katılımcıya yalnızca bir seans giriş hakkı tanındı. 4 | 9

Yarışmalar ve donanma gemileri Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması büyük ilgi gördü. 5 | 9

Ayrıca TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önde gelen gemileri halkın ziyaretine açıldı. 6 | 9

Sanal gerçeklik alanları, “Mavi Vatan Zaman Tüneli”, SAT ve SAS Komutanlığı’nın performansları ve çeşitli sergilerle katılımcılara farklı deneyimler sunuldu. 7 | 9