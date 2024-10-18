Tereyağı ve peynirden çıkanlar şoke etti! İşte 17 EKim sağlığı bozan gıdalar listesi
Sağlığı tehdit eden gıdalar listesinde bu sefer başı tereyağı ve peynirler çekti. 17 Ekim listesinde ifşa olan markaların, Avrupa'da kısıtlanan kimyasalları kullandığı görüldü. Peynirde küfü önleyen bu kimyasalların fazla tüketiminin zehirlenmeye yol açtığı öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 17 Ekim sağlığı tehdit eden gıdalar listesi yayımlandı. Listede ürünlerinde natamisin tespit edilen markalar sıralandı.
Süt ürünlerinde küfü engelleyen ve ciddi yan etkilere yol açan natamisin Avrupa'da kullanımı sınırlarındırılan ürünler arasında. Uzmanlar ise aşırı natamisin tüketiminin zehirlenme belirtileri kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlara yol açtığını söylüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı ise vatandaşları yayımlanan listeleri kontrol etmeye ve şüpheli durumları Alo 174 Gıda ihbar hattına bildirmeye çağırdı.
Listede çocukların sevdiği çubuk peynirler, eritme peynirler ve çökelekler dikkat çekti.