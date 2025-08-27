TikTok, Instagram, X... İşte son 3 ayın en popüler sosyal medya platformları
Türkiye’de milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili TÜİK verileri açıklandı. Whatsapp, Instagram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarının öne çıktığı listede son 3 ayda en çok tercih edilen platform şaşırtmadı ancak sıralamada dikkat çeken değişiklikler yaşandı. İşte 2025’in en popüler sosyal medya uygulamaları…
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verileri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarındaki son tabloyu ortaya koydu.
WhatsApp zirvede
Son 3 ayda bireylerin yüzde 88,6’sı WhatsApp kullandı. Erkeklerde kullanım oranı yüzde 91,3, kadınlarda ise yüzde 85,9 oldu.
YouTube ve Instagram yarışıyor
İkinci sırada yüzde 72,9 ile YouTube, üçüncü sırada ise yüzde 68,1 ile Instagram yer aldı. Video tabanlı platformların yükselişi dikkat çekti.
Facebook gerilerken TikTok yükseldi
Kullanıcı sayısında eski gücünü kaybeden Facebook yüzde 49,6 ile dördüncü sıraya gerilerken, özellikle gençler arasında öne çıkan TikTok, yüzde 24,3 kullanım oranıyla sıralamada yükselişe geçti.
Listenin devamında ise şu uygulamalar yer aldı:
X (Twitter): yüzde 21,7
Telegram: yüzde 14,8
Snapchat: yüzde 10,7
BiP: yüzde 2,5