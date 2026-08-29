Tıp doktoru 49 ülke, 80 şehir gezdi, nadide parçaları topladı
Eskişehir'de yaşayan doktor Sıtkı Karaca 50 yılda 49 ülke, 80 şehir gezerek topladığı koleksiyonunu sergiliyor. Karaca'nın koleksiyonunda Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanları simgeleyen objelerin yanı sıra tıpkıbasım tarihi Kur'an-ı Kerim nüshaları da bulunuyor. Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, "Bunları toplamak da getirmek de zor oldu. Hepsinin benim için ayrı bir değeri var; bunlara değer biçilmez" dedi.
Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü koleksiyonculuk tutkusuyla 49 ülke ve 80 şehirden topladığı tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getirdi. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde ziyaret ettiği her noktadan kültürel ve tarihi öneme sahip objeler toplayan Karaca, yarım asırlık birikimini özenle muhafaza ediyor.
Karaca'nın koleksiyonunda; Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanları simgeleyen objelerin yanı sıra tıpkıbasım tarihi Kur'an-ı Kerim nüshaları da bulunuyor. İHA'nın haberine göre; koleksiyonda ayrıca ailesinden kalan, geçmişi 100 yılı aşan bakraç, pilav tepsisi ve tabak gibi antika eşyalar da yer alıyor.
'Toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez'
Koleksiyonunun oluşum sürecini ve eserlerin kendisi için taşıdığı manevi değeri anlatan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yaklaşık 50 yıldır gittiği yerlerden hatıra niteliğinde eserler topladığını söyledi.
Karaca, "Yurt dışında 49 ülkeye gittim, 80 şehir gezdim. Her gittiğim yerde bir veya iki eşya aldım. Burada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ü simgeleyen eserler var. Ayrıca annemden kalan ve geçmişini düşündüğümüzde 100 yılı aşan tabaklar, pilav tepsileri ve bakraçlar bulunuyor. Bunların hepsini yaklaşık 50 yılda topladım. Bunları toplamak da getirmek de zor oldu. Hepsinin benim için ayrı bir değeri var; bunlara değer biçilmez" dedi.
Koleksiyonundaki eserleri geçmişte zarar görmeleri veya kaybolmaları endişesiyle sakladığını belirten Karaca, zamanla bu yaklaşımının değiştiğini ifade etti.
Karaca, "Bazen gezdiriyoruz, bazen de saklıyoruz. Kötü niyetli insanlar olabilir düşüncesiyle önceleri eserlerimizi saklıyorduk. Ancak insanların niyetinin iyi olduğunu görünce artık meraklılarına ve ziyaretçilere göstermeye başladık" diye konuştu.
Yaklaşık yarım asırlık bir emeğin ürünü olan koleksiyon, Karaca'nın seyahatlerinden taşıdığı hatıraların yanı sıra ailesinden kalan tarihi eşyaları da bir arada yaşatıyor.