Tıp doktoru 49 ülke, 80 şehir gezdi, nadide parçaları topladı

Karaca, "Yurt dışında 49 ülkeye gittim, 80 şehir gezdim. Her gittiğim yerde bir veya iki eşya aldım. Burada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs'ü simgeleyen eserler var. Ayrıca annemden kalan ve geçmişini düşündüğümüzde 100 yılı aşan tabaklar, pilav tepsileri ve bakraçlar bulunuyor. Bunların hepsini yaklaşık 50 yılda topladım. Bunları toplamak da getirmek de zor oldu. Hepsinin benim için ayrı bir değeri var; bunlara değer biçilmez" dedi.