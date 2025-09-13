Google Haberler

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Togg’un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. Araç, Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri tarafından teslim edildi. Mavi renkli ve plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan T10F ile test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, modelle ilgili bilgi aldı.

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı - Resim: 1

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı - Resim: 2

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde teslim etti.

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı - Resim: 3

Mavi renkli T10F’nin plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldı.

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı test sürüşüne çıkarak deneyimledi ve modelle ilgili bilgi aldı.

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı - Resim: 5

Test sürüşünün ardından hediye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından takdim edildi.

Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı - Resim: 6

T10F’nin ilk teslim töreninde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

