Togg'un yeni modeli T10F, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi! Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Togg’un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. Araç, Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri tarafından teslim edildi. Mavi renkli ve plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan T10F ile test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, modelle ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Togg’un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi.
TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde teslim etti.
Mavi renkli T10F’nin plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracı test sürüşüne çıkarak deneyimledi ve modelle ilgili bilgi aldı.
Test sürüşünün ardından hediye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından takdim edildi.
T10F’nin ilk teslim töreninde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.