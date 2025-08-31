TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih duyurusu geldi mi?
Uzun zamandır merakla beklenen, dar gelirli aileler için büyük bir umut kaynağı olan TOKİ 250 bin konut projesi, hem ev sahibi olmak isteyenler hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu dev projenin başvuru süreci, ödeme planları ve başvuru şartları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi için başvurular ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin konut projesi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Ağustos ayında duyuru gelmesi bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Eylül ayında müjdeli beklentiler bir hayli yüksek... Tarihler öğrenilmek istenirken "TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna yanıt aranıyor.
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?
Milyonların heyecanla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi için şu an itibarıyla resmi bir başvuru tarihi açıklanmış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayında tarihleri paylaşması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak