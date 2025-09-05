TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor?
TOKİ'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük konut projelerinden biri olan 250 bin sosyal konut projesi için heyecanlı bir bekleyiş var. Vatandaşları uygun fiyatlarla ev sahibi yapmayı hedefleyen projenin başvuru tarihleri meral ediliyor. Eylül ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve binlerce kişi gelişme olup olmadığını sorguluyor.
"TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan projede başvuru şartları, tarihleri ve detaylar merak konusu... Peki konu hakkında yeni bir gelişme var mı?
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?
Milyonların heyecanla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi için şu an itibarıyla resmi bir başvuru tarihi açıklanmış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayında tarihleri paylaşması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak