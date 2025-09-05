TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman başlıyor?

"TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Dar ve orta gelirli ailelere yönelik hazırlanan projede başvuru şartları, tarihleri ve detaylar merak konusu... Peki konu hakkında yeni bir gelişme var mı?