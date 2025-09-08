Google Haberler

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri gündem olmaya devam ediyor. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen yüz binler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından duyuru bekliyor. Haziran sonundan itibaren her gün aramalar yapılıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu" sorusuna yanıt aranıyor.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? - Resim: 1

Uygun fiyatlarla kendi evine sahip olma umudu taşıyan yüz binler, gözlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek bir açıklamaya çevirmiş durumda. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var ve vatandaşlar bu büyük fırsattan yararlanmak istiyor. Her geçen gün, "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu en çok aranan konulardan biri olmaya devam ediyor.

1 3
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? - Resim: 2

TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonların heyecanla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi için şu an itibarıyla resmi bir başvuru tarihi açıklanmış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayında tarihleri paylaşması bekleniyor.

2 3
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? - Resim: 3

Başvuru şartları nedir?

TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek

Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması

18 yaşını doldurmuş olmak

3 3