TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?

Uygun fiyatlarla kendi evine sahip olma umudu taşıyan yüz binler, gözlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek bir açıklamaya çevirmiş durumda. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var ve vatandaşlar bu büyük fırsattan yararlanmak istiyor. Her geçen gün, "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu en çok aranan konulardan biri olmaya devam ediyor.