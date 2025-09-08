TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri gündem olmaya devam ediyor. Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen yüz binler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından duyuru bekliyor. Haziran sonundan itibaren her gün aramalar yapılıyor ve "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu" sorusuna yanıt aranıyor.
Uygun fiyatlarla kendi evine sahip olma umudu taşıyan yüz binler, gözlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelecek bir açıklamaya çevirmiş durumda. TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var ve vatandaşlar bu büyük fırsattan yararlanmak istiyor. Her geçen gün, "TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu en çok aranan konulardan biri olmaya devam ediyor.
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?
Milyonların heyecanla beklediği TOKİ 250 bin konut projesi için şu an itibarıyla resmi bir başvuru tarihi açıklanmış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayında tarihleri paylaşması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak