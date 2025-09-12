TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman başlıyor? Bakanlıktan tarih verildi mi?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman başlıyor? Yüz binlerin gündeminde bu soru var. Uygun fiyatlara, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar her gün bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. En çok iletilen soru ise "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman başlıyor" şeklinde...