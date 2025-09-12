TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman başlıyor? Bakanlıktan tarih verildi mi?
Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında... Haziran sonu gibi biten ihalelerin ardından milyonlar 250 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihlerini bekliyor. Ağustos ayında büyük bir beklenti vardı fakat duyuru gelmedi. Eylül ayının ortalarına doğru ilerlenirken yine yoğun bir araştırma söz konusu...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman başlıyor? Yüz binlerin gündeminde bu soru var. Uygun fiyatlara, kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar her gün bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. En çok iletilen soru ise "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurular ne zaman başlıyor" şeklinde...
TOKİ 250 bin konut projesi için başvuruları ne zaman başlayacak?
12 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla TOKİ 250 bin konut projesi başvuru tarihi paylaşılmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayında tarihleri paylaşması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak