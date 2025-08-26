TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Tarihler belli oldu mu?
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için bekleyiş sürüyor. Uygun fiyata kira öder gibi ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sitesini sık sık kontrol ederken konu hakkında bilgi almak amacıyla "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu geliyor. İşte son durum...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
26 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için duyuru geçilmiş değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylül ayı içinde açıklama yapması bekleniyor.
Başvuru şartları nedir?
TOKİ 250 bin konut projesine ilişkin başvuru şartları paylaşılmadı. Önceki projeler baz alındığında şartlar şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapılan şehirde ikamet etmek
Hane gelirinin belirlenen limitin altında olması
Üzerine kayıtlı konut bulunmaması
18 yaşını doldurmuş olmak