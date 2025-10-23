TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu? Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için nefesler tutuldu. Uygun fiyata, avantajlı ödeme yöntemiyle ev sahibi olmak isteyenler bu proje için heyecanlanıyor. Sabırsızlık gitgide artarken "Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman" ve "Konut fiyatları nedir" soruları sıklaşmış durumda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi müjdesini vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlar bu proje için heyecanlanırken detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun gelen soru "Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman" şeklinde...
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ 500 bin konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklayacak. Başvuru tarihleri, konut fiyatları, ödeme planı bu lansmanda belli olacak.
Uzmanların genel görüşüne göre TOKİ konut başvurularının bu ay sonunda başlaması bekleniyor. Başvuru sürecinin ortalama 1,5-2 ay süreceği, 81 ilde eş zamanlı yürütüleceği değerlendiriliyor.
Projede dar gelirli, emekli, genç, şehit ve gazi yakınları ile depremzedelere özel kontenjan ayrılacak. Aile Yılı kapsamında genç evliler ve 3 çocuklu ailelere öncelik tanınması planlanıyor.
Başvurular için 18 yaş şartı, ilde en az 1 yıl ikamet ve yaklaşık 5 bin TL sembolik ücret öngörülüyor. Hanehalkı gelirinin 60-65 bin TL’yi geçmemesi bekleniyor.
Konutların %10 peşinat, 240 ay vade ve memur maaş artış katsayısına göre güncellenen taksitlerle satılması öngörülüyor. 2+1 dairelerin 2,8-3 milyon TL civarında olacağı tahmin ediliyor.