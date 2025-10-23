Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi müjdesini vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlar bu proje için heyecanlanırken detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun gelen soru "Sosyal konut projesi başvuruları ne zaman" şeklinde...