TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nihai liste belli oldu mu?
TOKİ kura törenleri için artık son düzlüğe girildi. Artık sayılı iller kalırken Ankara'da kuraların ne zaman çekileceği merak konusu... Yeni haftaya çok az kala yine en çok yöneltilen sorulardan biri de "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman" şeklinde...
TOKİ kura törenleri 29 Şubat'ta son bulacak... Ankara'daki törenin tarihi hala belli olmuş değil. Başkent'te başvuru yapanlar TOKİ'nin duyurusuna odaklanmış durumda... Israrla "TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
Ankara 31 bin 73 konut için kura tören tarihi belirlenmedi. Net bir tarih verilemezken beklentiler şubat sonu gibi çekilişin gerçekleşmesi yönünde...
Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.