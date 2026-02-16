TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İstanbul TOKİ başvuru sonuçları belli oldu mu, nihai liste açıklandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kuralarında sona geliyor. Toplu Konut İdaresi her gafta kura törenlerinin yapılacağı illeri listeliyor. Bu hafta yine İstanbul listede yer almadı. 100 bin konut için hak sahibi olmak isteyen milyonlar şimdi takvime odaklanırken "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusu tekrar tekrar geliyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde bu hafta yapılacak törenlerin takvimi açıklandı. İstanbul'dan başvuru yapanlar kendilerine sıra gelmesini bekliyor. Fakat TOKİ mega kent için bir duyuru geçmedi. Şimdi tarih bilgisine ulaşmaya çalışanlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?
İstanbul kura tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açıklama gelmedi. İstanbul'da kuraların şubat ayının son haftasında çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.
Bu haftaki kura takvimi
16 Şubat Eskişehir, Karaman
17 Şubat Konya, Sakarya
18 Şubat Mersin, Kırklareli
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa