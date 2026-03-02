TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ve isim listesi duyuruldu mu?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi milyonların gündeminde... 100 bin konut için başvuru yapanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından duyuru bekliyor. Kura tarihine ulaşmak isteyenler sıkça "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak" diye soruyor. İşte olası tarihler...
Asrın projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da tören düzenlenecek. İstanbul için tarihler netleşmezken İstanbullular çekiliş tarihini öğrenmek için "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak" diye soruyor.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul Kura çekimi için net tarihler paylaşılmadı. Birkaç etaptan oluşması beklenen törenlerin 9-13 Mart tarihleri arasında gerçeklemesi öngörülüyor.
Öte yandan başvuru sonuçları niteliğinde olan kabul edilenlerin isim listesi de henüz yayımlanmadı.