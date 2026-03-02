TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ve isim listesi duyuruldu mu?

Asrın projesinde kura çekimleri devam ediyor. Bu hafta Ankara, İzmir, Hatay ve Muğla'da tören düzenlenecek. İstanbul için tarihler netleşmezken İstanbullular çekiliş tarihini öğrenmek için "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak" diye soruyor.